حرس الحدود المصري ينقذ 11 تركيا من الغرق

أعلن اللواء أيمن شحاتة، قائد قوات حرس الحدود المصرية، عن إنقاذ 11 مواطنا تركيا من الغرق، أثناء تنفيذ دورية بحث ونجدة.وقال شحاتة في حديثه مع قناة "دي إم سي"، إن القوات استطاعت نجدتهم بعد غرق قارب الصيد الخاص بهم على الحدود المصرية.ولفت إلى أن قوات حرس الحدود قدمت لهم في وقت لاحق الرعاية الطبية اللازمة، حتى تم التواصل مع الجهات المختصة وتسليمهم

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