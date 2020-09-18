إيقاف متورطين في قضايا فساد بأكثر من 12 مليون دولار فى السعودية

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، عن كشفها قضية فساد في إحدى البلديات التابعة للعاصمة الرياض، تقدر بأكثر من 45 مليون ريال.ونشرت وكالة الأنباء السعودية تفاصيل القضايا التي باشرتها الهيئة، وقالت إن معلومات توافرت لديها، أكدت "وجود شبهة فساد، وتربح من الوظيفة العامة، واستغلال النفوذ الوظيفي" لعدد من موظفي بلدية إحدى المحافظات التابعة لمنطقة الرياض وأضافت: "باتخاذ الإجراءات اللازمة ثبتت صحة المعلومات تجاه 5 موظفين تضخمت حساباتهم البنكية.. بعد التأكد من صحة المعلومات، استصدرت الأوامر اللازمة من وحدة التحقيق والادعاء الجنائي للقبض عليهم وتفتيش منازلهم".

وتابعت: "عُثر بحوزة المتهمين على مبالغ نقدية بلغ إجماليها 45 مليونا و960 ألفا و900 ريال، و360 ألفا لعملات أجنبية مختلفة".وأوضحت الهيئة أنه عثر أيضا بحوزة المتهمين على "ما قيمته مليونان وخمس مئة ألف ريال بطاقات مسبقة الدفع للتسوق من أحد المتاجر الغذائية، وما قيمته 149 ألفا و225 ريالا بطاقات وقود مسبقة الدفع، و5 سبائك ذهب، و6 قطع سلاح".

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