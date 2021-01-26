قطر ترد على دعوات الإمارات لمراجعة العلاقات مع إيران وتركيا
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قطر ترد على دعوات الإمارات لمراجعة العلاقات مع إيران وتركيا

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العرب اليوم - قطر ترد على دعوات الإمارات لمراجعة العلاقات مع إيران وتركيا

علم قطر
الدوحه - العرب اليوم

أكدت قطر، ردا على الدعوات الموجهة إليها، خاصة من قبل الإمارات، لمراجعة علاقاتها مع كل من

وتركيا، أنها "تقدر الأطراف التي وقفت معها خلال الأزمة الخليجية".وقالت المتحدثة باسم الخارجية القطرية، لولوة الخاطر، خلال مقابلة مع موقع "ميدان" التابع لشبكة "الجزيرة" نشرت الاثنين، إن "الإمارات العربية المتحدة لم تناقش مثل هذه المسائل، في الحقيقة كان النقاش مع المملكة العربية السعودية، وهي التي كانت تمثل جميع الدول في هذا النقاش. لم يتم التطرق إلى السياسة الخارجية لأي دولة بل على العكس تم الحديث عن مجموعة من المبادئ منها مبدا عدم التدخل".

وتابعت: "لكن فلنعد إلى نقطة مهمة... نحن بالتأكيد في دولة قطر تعرضنا للحصار في شهر رمضان المبارك، ومما لا شك فيه هو أننا سنحتاج إلى وقت لإعادة بناء الثقة. فهذه المسألة لا بد من لفت النظر إليها".

وأردفت الخاطر: "النقطة الأخرى فيما يتعلق بالعلاقة مع إيران أو العلاقة مع تركيا، طبعا هي علاقات ممتازة وطيبة ونحن نقدر أيضا من وقف إلى جانبنا أثناء الأزمة الخليجية، وحصار دولة قطر، وهذه المسألة معلومة للجميع".

واستطردت بالقول: "لكن لا بد من الإشارة إلى أنه في نفس إطار تصريحات وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي تحدث أيضا عن رغبتهم في وجود علاقات طيبة وإيجابية مع تركيا. وهذا الأمر يسعدنا. لأننا نريد أن نرى حالة التوافق في المنطقة ككل".

وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية القطرية: "وفيما يتعلق بإيران ومن المعلوم أن الإمارات العربية المتحدة لديها الحصة الأكبر في الميزان التجاري بين دول الخليج وإيران، وبالتالي هي مساحة وأرضية جيدة للبناء عليها في وصول إلى صيغة توافقية".

وسبق أن أكدت الإمارات على لسان وزير الدولة لشؤون خارجيتها، أنور قرقاش، دعوتها إلى قطر لمراجعة العلاقات مع كل من إيران وتركيا في إطار اتخاذ خطوات لبناء الثقة المتبادلة بعد التوصل إلى اتفاق للمصالحة الخليجية خلال قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربي في السعودية.

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قطر ترد على دعوات الإمارات لمراجعة العلاقات مع إيران وتركيا قطر ترد على دعوات الإمارات لمراجعة العلاقات مع إيران وتركيا



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