انتشال جثث 3 عمال غرقوا في مياه الصرف الصحي فى مصر

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة أسيوط، من انتشال جثث 3 عمال سقطوا في مجرى للصرف الصحي أثناء تنظيفه بقرية الرويجات التابعة لمركز ساحل سليم.وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة بورود بلاغ من مركز شرطة ساحل سليم، بسقوط 3 عمال داخل خط طرد صرف صحي وفقدانهم داخل الخط.وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والإسعاف إلى موقع البلاغ وبالفحص والمعاينة، تبين فقدان 3 عمال تابعين للشركة المنفذة لمشروع الصرف الصحي بقرية الرويجات بمركز ساحل سليم.وبالبحث داخل خط الطرد، انتشلت الحماية المدنية جثث العمال وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى البداري المركزي تحت تصرف النيابة.

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