رياض المالكي يؤكد اتفاق الإمارات والبحرين مع إسرائيل انتهاك للمبادرة العربية للسلام

أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، أن تطبيع العلاقات بين الإمارات والبحرين وإسرائيل، يعد "انتهاكا صارخا" لمبادرة السلام العربية.ودعا المالكي في مكالمة مع نظيره الماليزي هشام الدين حسن اليوم الثلاثاء الدول العربية والإسلامية "لدعم فلسطين لمواجهة مخططات الاحتلال والإدارة الأميركية بتهميش وتصفية القضية الفلسطينية، عبر تطبيع العلاقات بين الاحتلال ودول عربية".وأشار الوزير الفلسطيني الى أن "هذه الاتفاقيات لا تخدم سوى الدعاية الانتخابية" للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.من جانبه، أكد الوزير الماليزي موقف بلاده الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، بإقامة دولته المستقلة على حدود 1967، والقدس الشرقية عاصمتها.