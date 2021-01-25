مجلس الشورى اليمني يدعو المجتمع الدولي للتعاطي الإيجابي مع القرار الأمريكي بتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية

دعت هيئة رئاسة مجلس الشورى اليمني المجتمع الدولي للتعاطي الإيجابي مع القرار الأمريكي بتصنيف المليشيات الحوثية جماعة إرهابية, وذلك للحد من قدرات الحركة ومنع تسليحها ودعمها، وإنقاذ الآلاف من اليمنيين ولتنعم المنطقة بالسلام والأمن المنشود.

وقالت الهيئة خلال اجتماعها الدوري المنعقد اليوم في بيان نشرتهُ وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) "إن هيئة رئاسة مجلس الشورى تؤكد على أهمية وعدالة وصوابية قرار الإدارة الأمريكية تصنيف ميليشيات الحوثيين المدعومة من إيران جماعة إرهابية، وتراه توصيفاً دقيقاً، يجعلنا نتطلع إلى اعتماده من كل الأطراف التي يعنيها السلام في اليمن".

وأضافت "أن التحجج عند البعض بالجوانب الإنسانية على أهمية مراعاتها عند التطبيق، لم تمنع الحوثيين من ارتكاب المزيد من الجرائم، بل ونهب المساعدات الإنسانية، والمتاجرة بها لتمويل الحرب على الشعب والدولة، وكانت آخر جرائمهم الهجوم الصاروخي الذي استهدف الحكومة اليمنية اثناء وصولها مطار عدن الدولي".

قد يهمك ايضا:

وزير الإعلام اليمني يحذر من تجاهل العالم لإرهاب مليشيا الحوثي في البحر الأحمر

وزير الإعلام اليمنى يدين قصف مليشيا الحوثى لمجمع إخوان ثابت فى الحديدة