فيديو للداعية السعودي عائض القرني يثير الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، في السعودية والدول العربية، بمقطع فيديو يظهر الداعية السعودي، عائض القرني، وهو يقيم وليمة ضخمة لعدد من ضيوفه من رجال الأعمال والمشاهير في السعودية.وأظهر الفيديو أن عائض القرني كان يقف أمام باب غرفة الاستقبال في منزله (المجلس) ويرحب بضيوفه من رجال الأعمال والمشاهير، الذين لم يتجاوز عددهم 10 أشخاص، واستضافتهم على وليمة ضخمة تضمنت نحو سبع ذبائح على طاولة كبيرة.

وانتشر الفيديو في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شن مغردون هجوما على عائض القرني، واتهموه بـ"التبذير والإسراف، في الوقت الذي يطالب فيه متابعيه بالزهد، من خلال كتاباته والفيديوهات التي ينشرها".وقال أحد المغردين: "عايض القرني صاحب كتاب "لا تحزن"، "يركب أفخم السيارات، ويتنقل بين بلدان العالم، ويعيش في بيت أشبه بقصر، ووليمة أشبه بوليمة الملوك العباسيين، ومن ثم يقول للفقير المسكين لا تحزن، كيف لا يحزن من يعيش حياة مؤلمة؟ من يبحث عن قوت يومه؟ من فقد حبيب؟ من تم تعذيبه وتهجيره، كيف لا يحزن!"في حين سخر البعض من دروس الداعية السعودي عن "التواضع"، وقال أحدهم: "منتهى التواضع، والبعد عن التبذير، دروس يقدمها لنا الشيخ الزاهد !!"في حين، دافع البعض عن الداعية، واعتبروا أن ما قام به هو "إكرام للضيف".

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