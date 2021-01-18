قرقاش يؤكد أن حل القضايا العربية يتطلب رؤية مشتركة

أكد وزير الخارجية الإماراتي أنور قرقاش حتمية التنسيق بين مجلس الأمن والجامعة العربية في تسوية النزاعات والأزمات، وأهمية تقوية روح التضامن والوحدة لمعالجة تهديدات السلم والأمن. وفي بيان ألقاه في مجلس الأمن باسم المجموعة العربية لدى المجلس بعنوان "التعاون بين مجلس الأمن وجامعة الدول العربية"، قال: "حل المشكلات العربية لا يمكن أن يتم دون التنسيق بين الجهات الفاعلة الرئيسية على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وعبر العمل على تقوية روح التضامن والوحدة لمعالجة تهديدات السلم والأمن". وأضاف: "أننا نتطلع إلى اليوم الذي يعود فيه الاستقرار إلى منطقتنا ويخلو فيه جدول أعمال مجلس الأمن من الأزمات العربية"، مشيرا إلى أنه "بسبب غياب حلول فعالة، تفاقمت بعض هذه الأزمات لتشكل تهديدا على السلم والأمن الإقليميين والدوليين، خاصة مع انتشار التطرف والإرهاب لتصبح الأزمات العربية بنودا دائمة على جدول أعمال المجلس وبلا حلول ناجعة". وفي تغريدة عبر "تويتر"، أكد قرقاش أن "فاعلية العمل العربي المشترك أحد أهم أهداف سياسة دولة الإمارات في سعيها لتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة".

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