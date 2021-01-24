وزير خارجية حكومة الوفاق الوطني الليبية يؤكد أهمية تعزيز العلاقات مع إيران

أكد وزير الخارجية في حكومة الوفاق الوطني الليبية محمد الطاهر سيالة، أهمية تعزيز علاقات التعاون بين طرابلس وطهران على الصعيد الاقتصادي، وكذلك التشاور والتنسيق في المحافل الدولية.

وأفادت الخارجية الليبية في بيان لها، بأنه "خلال الاجتماع الذي جرى أمس السبت، رحب الوزير سيالة بالسفير شيباني، مؤكدا على عمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية والإسلامية بين دولة ليبيا وإيران، مشيرا إلى أهمية تعزيز علاقات التعاون الثنائي والشروع في إجراء الاتصالات وتبادل الزيارات خاصة على الصعيد الاقتصادي العام والخاص مثل الغرف التجارية ومجلس رجال الأعمال، وكذلك التشاور والتنسيق في المحافل الدولية".

ولفتت الخارجية إلى أن "السفير شيباني أعرب عن سعادته للعمل كسفير لإيران بدولة ليبيا، وأكد أنه سيبذل جهوده لإعادة العلاقات إلى طبيعتها وتكثيف الزيارات وعقد اجتماعات اللجنة المشتركة في أقرب وقت ممكن".وأضافت أن شيباني "أبدى استعداد طهران لتقديم أي مساعدة لحكومة الوفاق من أجل حل الأزمة الليبية وعودة الاستقرار والتنمية والازدهار للشعب الليبي".

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