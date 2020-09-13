السعودية تبقي على قيود دخول المعتمرين أراضيها

أكدت وزارة الداخلية السعودية اليوم الأحد، استثناء السماح بأداء العمرة من الأوامر الملكية المتضمنة الرفع الكامل للقيود على مغادرة المملكة والعودة إليها.

وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أنه "سيتم الإعلان عن خطة إعادة السماح بأداء العمرة تدريجيا، بناء على ما يتقرر لاحقا في هذا الشأن بشكل مستقل، في ضوء المستجدات المتعلقة بالجائحة".

وشددت، على أن "السماح بالدخول والخروج سيكون تدريجيا ووفق خطة محددة".

وأعلنت السعودية اليوم الأحد، أنها وضعت عددا من الإجراءات تتيح دخول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي وغير السعوديين إلى المملكة، وفقا للضوابط والإجراءات الصحية الوقائية المتبعة لمنع تفشي كورونا.

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