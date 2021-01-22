كشف لغز مقتل 3 مصريين في ليبيا

تمكن قسم البحث الجنائي في مدينة طبرق الليبية من كشف لغز مقتل ثلاثة مصريين، بعد العثور على جثثهم وعليها آثار تعذيب، في المنطقة الواقعة بين بلدة القعرة ومنطقة باب الزيتون. وألقت أجهزة الأمن الليبية القبض على مجموعة من المتورطين في عمليات الهجرة غير الشرعية خلال الأيام الماضية، واعترفوا بقيامهم بتعذيب المصريين الثلاثة وقتلهم وإلقاء الجثث في تلك المنطقة. وكشفت وسائل إعلام قبل أيام أن الضحايا من محافظة الإسكندرية ومحافظة سوهاج، ومنطقة أخرى. وتشير التحقيقات الأولية إلى أن العصابات قتلت المصريين بسبب عجزهم عن دفع الإتاوات.

قد يهمك ايضا:

العثور على 10 جثث في مقبرة جماعية غرب ليبيا

بعثة الأمم المتحدة تكشف عن بدء تقديم الترشيحات للمجلس الرئاسي في ليبيا