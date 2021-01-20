العاهل المغربي يلتقي وزير الخارجية الإماراتي

التقى العاهل المغربي الملك محمد السادس بمدينة فاس اليوم سمو وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، الذي نقل إليه رسالة من سمو ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.وجرى خلال اللقاء بحث تطور الشراكة الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.

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