قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل ثلاثة فلسطينيين من بلدة قباطية

اعتقلت قوات الإحتلال الإسرائيلي اليوم، ثلاثة فلسطينيين من بلدة قباطية جنوب جنين. ونقلت مصادر فلسطينية عن مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، أن قوات الاحتلال اقتحمت قباطية واعتقلت ثلاثة فلسطينيين، أثناء وجودهم بمركبة في منطقة جبل الدامون بالبلدة.

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