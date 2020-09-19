المؤسسة الوطنية للنفط ترفع حالة القوة القاهرة عن الحقول والموانئ الآمنة

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا اليوم السبت عن رفع حالة القوة القاهرة عن الحقول والموانئ النفطية الآمنة، في ظل إحراز تقدم ملموس في ملف استئناف إنتاج البترول في البلاد.وأكدت المنظمة في بيان مساء اليوم السبت إصدار التعليمات إلى الشركات المشغلة في كل الأحواض الرسوبية والإدارات المختصة بالمؤسسة الوطنية للنفط بمباشرة مهامها واستئناف الإنتاج والصادرات من الحقول والموانئ الآمنة، مشددة على أهمية التمسك بالثوابت المهنية وغير السياسية في أية ترتيبات متعلقة بهذا القرار.

ولفت البيان إلى استمرار العمل بحالة القوة القاهرة في الحقوق والموانئ النفطية التي تأكد فيها وجود عناصر من الجماعات المسلحة التي تعرقل أنشطة وعمليات المؤسسة الوطنية.

وأشار رئيس المؤسسة، مصطفى صنع الله، إلى أن همها الأساسي هو بدء إنتاج وتصدير النفط بمراعاة سلامة العاملين والعمليات، بالإضافة إلى منع أية محاولات لتسييس قطاع النفط الوطني.

وأعرب صنع الله عن وفاء المؤسسة الوطنية بـ"مهمتها الفنية وغير السياسية لاستئناف العمليات في المناطق الآمنة"، مؤكدا أن تقييما فنيا يجري الآن تمهيدا لمباشرة الإنتاج والتصدير.

وأبدت المنظمة التزامها الثابت بـ"أعلى المعايير الدولية لشفافية عملياتها التجارية"، مضيفة: "أما المسائل المتعلقة بإدارة الشؤون المالية الليبية وعملية وضع الميزانية هي مسائل سياسية خارج اختصاص المؤسسة الوطنية للنفط، ولكننا سنعمل بشفافية كاملة بتوجيه من السلطة التنفيذية بشأن التصرف في الإيرادات الجديدة ".

ويأتي هذا البيان بعد يوم من إعلان "الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر عن استئناف إنتاج وتصدير النفط في البلاد، بموجب اتفاق تم التوصل إليه خلال مفاوضات ليبية-ليبية بمشاركة نائب رئيس المجلس الرئاسي التابع لحكومة الوفاق الوطني المتمخضة عن اتفاق الصخيرات، أحمد معيتيق.

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