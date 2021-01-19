تقنية الطائف تستقبل أكثر من (700) متدرب للفصل التدريبي الثاني

نفذت الكلية التقنية بالطائف برنامج تهيئة المتدربين المستجدين بالكلية للفصل التدريبي الثاني والبالغ عددهم 705 متدربين، وذلك بحضور عميد الكلية التقنية بالطائف المهندس حمد بن محمد القاسم ووكلاء ورؤساء الأقسام بالكلية .وأوضح القاسم أن وكالة الكلية لشؤون المتدربين نفذت البرنامج الذي ورد خلاله شرح لكامل نظام الكليات عن طريق وحدة التوجيه والإرشاد, والتي احتوت على عروض للوائح المنظمة والخدمات المقدمة والتعريف بمرافق الكلية والأقسام المختلفة مع الأخذ بكافة الاحترازات الوقائية والضوابط الصحية للتدريب والمتعلقة بجائحة فيروس (كوفيد 19) المستجد .حضر اللقاء كل من وكيل الكلية للتدريب خالد الغامدي ووكيل الكلية لشؤون المتدربين الأستاذ محمد الغامدي ووكيل الكلية للجودة خالد المالكي ورئيس وحدة التوجيه والإرشادالأستاذ نادر حكمي .

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