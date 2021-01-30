السلطات السودانية تعلن وصول قوات إضافية من الدعم السريع إلى دارفور

أعلنت وكالة الأنباء السودانية، اليوم السبت، أن قوات إضافية من الدعم السريع تصل إلى دارفور.وبحسب ما أفادت به شبكة "العربية" في خبر عاجل لها، منذ قليل، فإن هناك قوات إضافية من الدعم السريع وصلت دارفور.وكانت وكالة إثيوبيا الرسمية، اليوم، زعمت إن التقارير عن قرب اندلاع حرب بسبب سد النهضة "خاطئة"، متهمة مصر والسودان بتعطيل مفاوضات سد النهضة.

وأعلنت إثيوبيا أن مكتب المجلس الوطني الإثيوبي لتنسيق المشاركة العامة في بناء سد النهضة الإثيوبي، جمع أكثر من مليار بر إثيوبي (أكثر من 25 مليون دولار أمريكي) خلال الأشهر الستة الماضية.وقال رئيس مكتب العلاقات العامة هايلو أبراهام بالمكتب في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية، إن مساهمة الجمهور تعزز بعد المرحلة الأولى من ملء السد، مضيفا أن الأموال التي يتم جمعها عن طريق بيع السندات وغيرها من الوسائل هي أكبر ما تم تحصيله حتى الآن.

وفي سياق أخر صعدت السلطات السودانية حدة تصريحاتها مع أديس أبابا، حيث أعلن الجيش السوداني مساء أمس الجمعة، اعتزامه السعي لاستعادة ما تبقى من أراضي بلاده الواقعة تحت السيطرة الإثيوبية.

وقال نائب رئيس أركان الجيش السوداني الفريق الركن عبد الله البشير، خلال خطاب بولاية القضارف الحدودية مع إثيوبيا: إن "القوات المسلحة ستظل سدا منيعا لحفظ أمن البلاد وحماية أراضيها، لم نسع لقتال الجيران، لكن لدينا حدود موروثة ومعروفة عبر الأجيال".

وأضاف: "لن نصبر على قتل النساء والأطفال، ولنا أرض تضع إثيوبيا يدها عليها، سوف نسعى لعودتها فهي معروفة للجميع".

وأكد الفريق عبد الله البشير، على عدم التفريط في شبر واحد من أراضي منطقة الفشقة بالشريط الحدودي مع إثيوبيا، متابعا: "السودان ليس طامعا في أرض وموارد الغير، ولديه من الإمكانات الكبيرة التي نسعى لاستردادها وتسخيرها لخدمة البلاد".

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