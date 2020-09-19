الحوثي يستخدم الموانئ للتصعيد عسكريا

هاجم وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني الحوثيين، متهما إياهم باستغلال الموانئ لتهريب الأسلحة الإيرانية، بغرض تصعيد عملياتهم العسكرية في اليمن.

وكتب الإرياني عبر سلسلة تغريدات له في "تويتر"، أن "إلقاء القبض على خلية حوثية لتهريب الأسلحة الإيرانية واعترافها بتلقي تدريبات في إيران وارتباطها بالحرس الثوري، دليل دامغ على التورط الإيراني في إدارة عمليات تهريب الأسلحة ودعم عناصرهم بالأسلحة لتنفيذ أجندتها التدميرية في المنطقة".

وتابع: "هذه الاعترافات تؤكد استغلال الحوثيين لاتفاق السويد، واستخدامهم موانئ الحديدة والصليف وراس عيسى كممر لتهريب الأسلحة الإيرانية، وتصعيد عملياتهم العسكرية الإرهابية في اليمن، واستهداف الأعيان المدنية في السعودية وناقلات النفط والسفن التجارية في البحر الأحمر".

واعتبر الإرياني أن استمرار "النظام الإيراني في تزويد الحوثيين بالأسلحة انتهاكا صارخاً للقرارات الدولية ذات الصلة بالأزمة اليمنية"، و"تأكيداً على ضرورة تمديد حظر الأسلحة الإيرانية".

ودعا الوزير اليمني إلى "تكثيف الضغوط الدولية على النظام الإيراني لوقف أنشطته الإرهابية المزعزعة لأمن واستقرار المنطقة والأمن والسلم الدوليين"، على حد قوله.

وقبل يومين، وزع الإعلام العسكري للقوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، فيديو لـ"الاعترافات الكاملة لخلية حوثية" قال إنها "تعمل ضمن شبكة تهريب الأسلحة الإيرانية التابعة للحرس الثوري الإيراني".

المصدر: وكالات

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