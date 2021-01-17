السلطات المغربية تحبط عملية للهجرة غير المشروعة

تمكنت السلطات المغربية بمدينة اغادير اليوم، من إحباط عملية للهجرة غير المشروعة، وتوقيف أربعة أشخاص يشتبه في تورطهم في تنظيم هذه العملية غير المشروعة والاتجار بالبشر.وأوضح بيان صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني، أنه جرى توقيف الأشخاص المشتبه فيهم بميناء الصيد البحري بمدينة أغادير، وهم في حالة تلبس بمحاولة تهجير 20 مرشحا للهجرة غير المشروعة نحو جزر الكناري على متن قارب للصيد.

وأشار البيان إلى أن إجراءات البحث أوضحت أن المضبوطين في هذه القضية يحملون جنسيات مختلفة، من بينهم مواطنين مغاربة وتسعة آخرين من جنسيات مصرية ويمنية.وقد تم إخضاع جميع الموقوفين للبحث القضائي للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، بالاضافة إلى تحديد كافة الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية.

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