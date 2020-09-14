إيطاليا وقطر تعززان تعاونهما العسكري

كشف تقرير إيطالي عن تعزيز التعاون بين القوات المسلحة الإيطالية وقطر، مرجحا نقل أنظمة الحرب الجديدة التي تنتجها الصناعات الإيطالية إلى قطر.

وذكر التقرير أنه في الفترة من 6 إلى 10 سبتمبر استقبل قادة الجيش الإيطالي وفدا برئاسة قائد القوات البرية القطرية اللواء الركن سعيد حصين الخيارين، للتوقيع على اتفاقات شراكة عسكرية مهمة

وأضاف التقرير أنه في حضور رئيس الأركان الإيطالي الجنرال سالفاتور فارينا، تم التوقيع على اتفاق فني بين وزارتي الدفاع الإيطالية والقطرية "للتعاون في قطاعي التعليم والتدريب".

كما قال التقرير وفقا لما نقلته وكالة "نوفا" الإيطالية إن الترتيب الفني يحدد القواعد العامة لتدريب العسكريين في القطاعات القانونية والمالية واللوجستية والإدارية والأمنية، .

وأضاف التقرير أنه خلال الاجتماع بين اللواء الخيارين واللواء فارينا، عرض رئيس هيئة الأركان العامة الإرشادات التنظيمية لوسائل وأنظمة الحرب التي تخطط القوات المسلحة الإيطالية لاعتمادها بحلول عام 2030.

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