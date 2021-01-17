اقتحم العشراتُ من عصابات المستوطنين اليهود اليوم المسجدَ الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.ونقلت مصادرُ فلسطينيةٌ عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن مجموعة من المستوطنين اليهود تجولوا في أرجاء المسجد ، ونفذوا جولات استفزازية.

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