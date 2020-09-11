الجيش الأردني ينشر صورا من موقع انفجار الزرقاء

نشر الجيش الأردني اليوم صورا للانفجار الضخم الذي وقع في ساعة مبكرة من فجر الجمعة، داخل أحد مستودعات الذخيرة في محافظة الزرقاء.وذكرت مصادر أمنية أردنية أن الانفجار وقع في أحد مستودعات ذخائر الهاون القديمة في منطقة الطافح القريبة من مدينة الزرقاء في منطقة معزولة وغير آهلة بالسكان وأعلن الجيش الأردني في بيان متداول، أنه لم ينجم عن الانفجار أي خسائر بشرية، واقتصرت الأضرار على الماديات.وأوضح أن الانفجار "نتج عن الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة، الأمر الذي أثار تفاعل المادة الكيميائية داخل إحدى قذائف الهاون مما أدى لوقوع الانفجار".

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