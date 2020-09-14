قتلى وجرحى في تفجير هز عفرين السورية

قتل وجرح عدد من الأشخاص بانفجار سيارة مفخخة في مدينة عفرين السورية الخاضعة لسيطرة فصائل موالية لتركياوذكرت وسائل إعلام وصفحات محلية أن انفجارا عنيفا وقع في كراج المدينة الواقعة في ريف حلب الشمالي، وذكرت بعض تلك الوسائل أن الانفجار أدى إلى مقتل 4 أشخاص على الأقل.ولم ترد أي تفاصيل عن الجهة التي تقف خلف التفجير.

وكانت المدينة شهدت انفجارا ضخما نهاية إبريل الماضي أدى إلى مقتل 40 شخصا بينهم 11 طفلا، وذلك جراء انفجار صهريج مفخخ، حسب ما ذكرته وكالة الأناضول التركية آنذاك.

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