على الحكومات العربية الإصغاء لصوت شعوبها الرافض للتطبيع

قالت حركة "حماس" الفلسطينية، إن "خروج المظاهرات الرافضة للتطبيع مع الاحتلال" في بلدان عربية، يأتي "إدراكا منهم لخطورة" هذا التطبيع.

ودعا المتحدث باسم حركة حماس، حازم قاسم، الحكومات إلى الإصغاء لصوت الشعوب، لافتا في الوقت ذاته إلى أن "المظاهرات التي خرجت في البلدان العربية تؤكد رفض الشعوب لكل أشكال التطبيع مع الاحتلال".

وأكد قاسم أن "هذه الشعوب كانت وما زالت وستبقى تعد فلسطين القضية العربية المركزية وأن الاحتلال الإسرائيلي هو عدوه المركزي".

وطالب المكونات الحزبية والمجتمعية والأهلية في كل الدول العربية بـ"إعلاء صوتهم الرافض لتطبيع بعض الدول علاقتها مع الاحتلال الصهيوني".

وتشهد البحرين احتجاجات ليلية مستمرة على التطبيع في البلاد، حيث يرفض البحرينيون عزم بلادهم تطبيع العلاقات مع "إسرائيل"، ولذلك تظاهروا للتنديد بسياسة النظام الحاكم القائم ودعماً للحقوق الفلسطينية.

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