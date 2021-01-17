الأردن تدين مصادقة سلطات الاحتلال على بناء 780 وحدة استيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة

أدانت الحكومة الأردنية اليوم مصادقة السلطات الإسرائيلية على بناء 780 وحدة استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة لشرعنة بؤرتين استيطانيتين .

وعدّ الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز هذه الخطوة خرقا فاضحا وجسيما للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334.

وشدد السفير الفايز على أن سياسة الاستيطان سواء بناء المستوطنات أو توسيعها أو مصادرة الأراضي أو تهجير الفلسطينيين هي سياسة لا شرعية ولا قانونية ومرفوضة ومدانة وخطوة أحادية تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وتقويضاً لأسس السلام وجهود حل الصراع وتحقيق السلام الشامل والعادل وفرص حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية .

وطالب السفير الفايز المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته بالضغط على سلطات الاحتلال لوقف سياسة الاستيطان.

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