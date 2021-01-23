الطيران الإسرائيلي ينتهك الأجواء اللبنانية

انتهكت طائرة استطلاع من دون طيار تابعة لإسرائيل، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة ميس الجبل الجنوبية، ونفذت طيرانا دائريًا فوق مناطق الجنوب ثم غادرت الأجواء. وأفاد بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني اليوم، بأنّ قيادة الجيش ستقوم بمتابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

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