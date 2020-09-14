أفاد مراسلنا في لبنان بأن "حركة أمل" و"حزب الله"، أبلغا الرئاسة اللبنانية تمسكهما "بالثلث المعطل" شرطا أساسيا، وإلا لن يشاركا في الحكومة أو يمنحاها الثقة.

ويأتي ذلك في وقت يسعى رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب إلى إنجاز تشكيل حكومته بأسرع وقت، حيث التقى اليوم الاثنين في القصر الجمهوري الرئيس ميشال عون.

وأعلن النائب اللبناني ​جميل السيد​ اليوم عن مبادرة لتسهيل الخروج من الأزمة الحكومية، مقترحا أن يتولى حقيبة وزارة المال.

وقال السيد على "تويتر": "بما أن ​تشكيل الحكومة​ صادف تعقيدات أهمها ​وزارة المال​، (..) فإنني أطرح مبادرتي هذه لتسريع الخروج من ​الأزمة​ بإستعدادي لتولي وزارة المال ولو إقتضى ذلك الإستقالة من النيابة".

وكانت وزارة الخارجية الفرنسية أعلنت اليوم الاثنين أن جميع القوى السياسية اللبنانية بحاجة إلى الوفاء بتعهدها بتشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن.

وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته الأخيرة إلى لبنان، أن السياسيين اللبنانيين تعهدوا بإنجاز حكومة جديدة خلال 15 يوما، على أن تنتهي المهلة المتفق عليها مع فرنسا غدا الثلاثاء.



قد يهمك ايضا :

صحيفة تكشف عن "تنسيق" بين "حزب الله" وتنظيم عسكري أوروبي محظور

بومبيو يؤكّد أن أميركا تدعو الاتحاد الأوروبي لتصنيف حزب الله منظمة متطرّفة