البعثة الأممية بليبيا تؤكد أهمية النزاهة في الانتخابات البلدية

أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أهمية الشفافية والنزاهة في انتخابات المجالس البلدية. وهنأت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان لها سكان القرة بوللي على مشاركتهم في انتخابات المجلس البلدي، مشيدة بجهود اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية لتنفيذها انتخابات آمنة وبطريقة احترافية. ورحبت البعثة بجولة الإعادة في مركزي اقتراع في سواني بن آدم لانتخابات 7 يناير، مؤكدة أهمية الشفافية والنزاهة في كل انتخابات المجالس البلدية، لضمان إجراء انتخابات ذات مصداقية وشاملة لجميع الناخبين الليبيين، وخاصة النساء والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة

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