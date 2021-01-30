مستشار الرئيس المصري يأمل في الوصول إلى صفر إصابات بكورونا

أعلن مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة محمد عوض تاج الدين، أن بلاده تسعى لإنتاج لقاح مضاد لكورونا من أجل توفير احتياجات المصريين منه. وقال: "نأمل في الوصول إلى صفر إصابات بفيروس كورونا في مصر، ومن الضروري الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية لتحقيق هذا الأمر قريبا". وأضاف: "نسعى لإنتاج لقاح كورونا في مصر من أجل توفير احتياجات المصريين". وتابع: "الدولة المصرية تسعى لتنويع مصادر اللقاح، ولا نعتمد على جهة واحدة لتوفيره". وأشار إلى أن مصر تمتلك مصانع أدوية عملت على تغطية احتياجاتها من توفير أدوية بروتوكول علاج فيروس كورونا، ولديها احتياطي استراتيجي من الأجهزة والمعدات.

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