جمعية القضاة ترد على تصريحات الغنوشي حول موقفه تجاه حبس نبيل القروي

أصدرت جمعية القضاة التونسيين يوم الأحد بيانا ردا على تصريحات رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي بخصوص موقفه من مسألة إيداع رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي السجن.ويقبع نبيل القروي في السجن على ذمة القضية المتعلقة به بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، وقد عبر الغنوشي عن اعتقاده في براءته وأن المسائل المنسوبة له تتعلق بضرائب وقوانين مالية وأن له الثقة في أن القضاء سينصفه وسيتولى تبرئته وإخراجه من السجن معززا مكرما.

وعبرت الجمعية عن "شديد استغرابها من هذه التصريحات لرئيس مجلس نواب الشعب بخصوص ملف قضائي لا يزال على بساط النشر بطوره التحقيقي بما يمكن أن يفهم منه أنه تدخل في سير القضاء ومساس باستقلاله وضغط على قراراته"، كما عبرت عن "رفضها المؤكد لمثل هذه التصريحات ولكل التعليقات بشأن سير القضية ومآلاتها".

وأكدت أنه "ليس من الجائز ولا المقبول أبدا التدخل بمثل هذه التعليقات للتقليل من حجم التهم التي يجري التحقيق بشأنها بما يوحي به من توجيه سياسي للعمل القضائي في التكييف الأدنى للأفعال الجاري التتبع من أجلها وفي اتجاه الإفراج على المشتبه فيه".

وذكرت أن "دستور الجمهورية التونسية أرسى بشكل واضح نظام الفصل بين السلط الذي يمنع كلا من السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية من التدخل في عمل السلطة القضائية أو التأثير عليها بأي طريقة كانت كما يذكر بأحكام الفصل 109 من الدستور الذي يحجر كل تدخل في سير القضاء".

ودعت الجمعية عموم السياسيين وأصحاب المسؤوليات العليا من مختلف السلطات إلى "تجنب الخوض في القضايا محل نظر القضاء والالتزام بالممارسات الفضلى في دولة القانون بهذا الشأن بتأكيد عدم تعليقهم على الأعمال القضائية كلما دعت الحاجة لذلك احتراما منهم لاستقلال السلطة القضائية ولأعضائها".

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