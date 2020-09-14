آخر تطورات الحالة الصحية لأمير الكويت

كشفت الحكومة الكويتية، اليوم الأثنين، عن تطورات الحالة الصحية للشيخ صباح الأحمد بعد أنباء تدهور حالته الصحية. من جهته، قال الشيخ صباح خالد، رئيس وزراء الكويت، إن الحالة الصحية للشيخ صباح الأحمد تشهد تحسنًا كبيرًا. يأتي ذلك في الوقت الذي عقد فيه مجلس الوزراء الكويتي جلسة عبر الاتصال المرئي.

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