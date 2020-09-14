تحذير عاجل من لجنة كورونا من انتشار الفيروس في الشتاء

أكد رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في مصر حسام حسني أن الموافقة على عودة الحياة الطبيعية وافتتاح قاعات الأفراح، مقترن بتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية.

وقال في مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز": "لو تم التهاون في الإجراءات سنصبح في خطر".

وأضاف، أن "هناك جزء كبيرا من الدول سيطرت على أزمة فيروس كورونا الفترة السابقة، ثم فقدت السيطرة عليه مؤخرا، بسبب عدم اتباع المواطنين الإجراءات الاحترازية".

وسجلت مصر 100856 إصابة بكورونا، و5627 وفاة.

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