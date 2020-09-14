شددت منظمة "هيومن رايتس ووتش" على ضرورة وقف تدخل أطراف النزاع اليمني في عمليات الإغاثة.وأشارت إلى أن هذا التدخل يثني المانحين عن تقديم مساعداتهم ويعرض الملايين الذين يعتمدون على المساعدات للخطر.ولفتت إلى أنه يتم تدريجيا توقف خدمات الصحة والصرف الصحي والتغذية، التي تحمي الملايين من الجوع والمرض بجميع أنحاء البلاد، وسط نقص حاد في التمويل.

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