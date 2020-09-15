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تفاصيل جريمة بشعة تهز الأردن

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جريمة بشعة تهز الأردن
عمان ـ العرب اليوم

أقدم شخص أردني على قتل آخر بطعنه بالسكين عدة طعنات ، ثم بعد ذلك قام بإضرام النار بالشقة قرب الدوار السابع، وذلك حتى يتم اخفاء أثر الجريمة، وكان تلك الفعل البشع إثر خلاف مع المغدور. وبناءً على بلاغ بوجود حريق بالمكان، فقد تحركت طواقم الدفاع المدني إلى المكان ومن ثم العمل على إخماد الحريق، ليُعثروا بعد ذلك على جثة لشخص تبين بعد الكشف عليها أنه تعرض للطعن من خلال اداة حادة بعدة مناطق من جسمه وتعرضه للحروق بسبب اشعال النيران بداخل شقته. وأضاف الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام في وقت قليل ومن خلال التحقيقات الجارية والعمل على جمع المعلومات اللازمة تمكن فريق التحقيق الخاص من تحديد هوية المشتبه به بارتكاب الجريمة، وتم إلقاء القبض عليه بعد النجاح من تحديد مكان وجوده. ومن خلال التحقيق معه اعترف الجاني انه على اثر خلاف بينه وبين المغدور أقدم على طعنه عدة طعنات من خلال اداة حادة واضرام النار بالشقة التي يسكن فيها محاولاً إخفاء الجريمة. وما زال التحقيق بالواقعة جارياً.

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تفاصيل جريمة بشعة تهز الأردن تفاصيل جريمة بشعة تهز الأردن



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