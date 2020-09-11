مَنعُ طائرةٍ تركيةٍ من الهبوط في بيروت

منعت السلطات اللبنانية طائرة تابعة للطيران التركي من الهبوط في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت بسبب مرورها في الأجواء الإسرائيلية وهي عادت أدراجها.والطائرة من نوع "boeing 777 -FF2" قادمة من عمّان - الأردن.

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