الكاظمي يصدر جملة توجيهات لمنع انتشار كورونا المتحور

وجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي باتخاذ خمسة إجراءات لمنع انتشار كورونا المتحور في البلاد.وشملت الإجراءات تنفيذ قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، المتعلقة بمنع دخول السلالات الجديدة من غلق الحدود ومنع السفر إلى الدول كافة، التي ظهرت فيها إصابات بالسلالة الجديدة من كورونا.

وحث الكاظمي وزارة الخارجية وسفراء العراق في الخارج بالتنسيق مع الدول والشركات المصنعة للقاحات "كوفيد – 19"، على الإسراع بتوريد اللقاح إلى العراق.كما شملت الإجراءات: "عدم السماح بتوزيع اللقاح بين المواطنين من غير المؤسسات الصحية دون موافقة وزارة الصحة الاتحادية حصرا".

وشدد على الإبقاء على إجراءات الوقاية الصحية من إقامة الحفلات وسرادق العزاء منعا لانتشار الوباء، كما دعا وزارة التربية إلى الاستمرار بالدوام ليوم واحد بالنسبة للمدارس.وحذرت وزارة الصحة العراقية مؤخرا، من "خطورة انتشار السلالة الجديدة في العراق"، مشيرة إلى أنها "تعمل بشكل حثيث للحفاظ على استمرارية تحسن الوضع الوبائي الحالي، واستمرار السيطرة على الوباء".

قد يهمك ايضا:

رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يعلن مقتل "نائب خليفة داعش" في العراق

الكاظمي يعلن مقتل نائب الخليفة ووالي العراق في تنظيم "داعش