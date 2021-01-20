الأمين العام لمجلس التعاون يزور المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون

زار معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، اليوم ,مقر المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمدينة مسقط.

وبحثت خلال الزيارة الجهود التي يبذلها المركز الإحصائي في إطار تعزيز العمل الخليجي المشترك، وإنجاز الدراسات الإحصائية التي يتولى القيام بها في مجالات التنمية الاقتصادية بدول مجلس التعاون.

كما أثنى معاليه على إطلاق المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية منصة عبر موقعه الإلكتروني لمتابعة تطورات انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والجهد الكبير الذي يبذل في التحديث المستمر لأعداد الحالات وتطور وضعها.

فيما استعرض المدير العام للمركز الإحصائي السيد صابر الحربي التقرير السنوي للمركز للعام 2020م، حيث أشاد معاليه بما اشتمل عليه التقرير من إيضاحات، وبيانات للأنشطة والمهام التي يقوم بها المركز، في إطار إنجاز الدراسات الإحصائية في مجالات التنمية الاقتصادية، والاجتماعية في دول مجلس التعاون، بالتعاون مع المراكز الإحصائية الوطنية في الدول الأعضاء، لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للعمل الإحصائي المشترك.

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