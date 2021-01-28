وزير الخارجية الليبي يلتقي رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي

التقى وزير الخارجية الليبي محمد سيالة, اليوم في طرابلس رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل. وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات مسار الحوار السياسي الليبي والدور الذي يلعبه الاتحاد الأوروبي في إرساء دعائم السلم والاستقرار في ليبيا ومدى أهميته لدول أوروبا وحوض المتوسط. من جانبه أكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي استمرار الدعم الأوروبي لليبيا واستعداد الاتحاد للتعاون مع الجانب الليبي في تنظيم الانتخابات المقررة خلال 24 ديسمبر المقبل.

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