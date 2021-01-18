وزير الداخلية الليبي يناقش مع سفير ألمانيا آفاق التعاون الأمني المشترك

التقى المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا اليوم سفير ألمانيا لدى ليبيا أوليفر أوفتشا والوفد المرافق له.وجرى خلال اللقاء مناقشة آفاق التعاون المشترك بين البلدين في عدد من الموضوعات الأمنية التي تخدم وزارة الداخلية الليبية.وأكد السفير الألماني على هامش اللقاء دعم بلاده جهود الأمم المتحدة في إرساء السلام والاستقرار في ليبيا.

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