‘‘الديوان الأميري’’ يصدر أول بيان رسمي بعد أنباء وفاة أمير الكويت ‘‘الشيخ الصباح’’

نفى الديوان الأميري في الكويت الأنباء المتداولة على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن وفاة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ( 91 عاما). ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) تأكيد وزير شؤون الديوان الأميري، علي جراح الصباح، أن الديوان على تواصل مستمر مع نائب رئيس الحرس الوطني الذي يرافق الأمير في رحلة علاجه إلى الولايات المتحدة، وأن الحالة الصحية لأمير الكويت مستقرة وأنه يتلقى العلاج المقرر.

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