الرئيس الصومالي يؤكد التزام بلاده بإجراء انتخابات شفافة

أكد الرئيس الصومالى محمد عبدالله فرماجو، اليوم السبت، التزام بلاده بإجراء انتخابات شفافة، تماشياً مع الاتفاق الذى تم التوصل إليه فى 17 سبتمبر الماضى والذى صادق عليه البرلمان الصومالي.وذكرت وكالة الأنباء الصومالية أن ذلك جاء خلال استقبال فرماجو، سفراء وممثلى المجتمع الدولى فى مقديشو، وقدم فرماجو - خلال الاجتماع - تقريراً عن التقدم المُحرَز فى العملية الانتخابية، بدءاً بالاتفاق السياسى بين الحكومة والولايات الأعضاء، والموافقة على الإجراءات والقوانين المنظمة للانتخابات، وإعداد اللجان الانتخابية المستقلة، وإقرار ميزانية الانتخابات.

وقال الرئيس: "قدمنا تنازلات كثيرة بشأن تنفيذ العملية الانتخابية؛ من أجل تحقيق الأهداف العامة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وفق الشروع الوطنية التى تعكس مدى تقدم دولتنا".وأشاد فرماجو بجهود الحكومة لضمان سير الانتخابات، وشدد على ضرورة المضى قدما فى خطط تنفيذ الانتخابات النيابية والرئاسية.من جانبهم، أشاد ممثلو المجتمع الدولى بالخطوات المتخذة لتنفيذ العملية الانتخابية، وأعربوا عن دعمهم للشعب الصومالى وحكومته فى جهودهم لإجراء انتخابات شاملة

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