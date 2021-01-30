الجزائر تمدد تدابير الحجر الجزئي المنزلي

مددت الحكومة الجزائرية اليوم الحجر الجزئي المنزلي على 19 محافظة بينها العاصمة، من الساعة الثامنة مساءً حتى الخامسة من صباح اليوم التالي ابتداءً من يوم غد الأحد وذلك لمدة 15 يوماً. وأفاد بيان لمكتب رئيس الوزراء الجزائري أنّ هذا يأتي في إطار الحفاظ على صحة المواطنين في ظل تفشي فيروس كورونا (كوفيد19).

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