خفر السواحل الجزائري ينقذ 15 مهاجراً غير شرعي

أنقذ خفر السواحل الجزائري اليوم 15 مهاجراً غير شرعي من الغرق، بعد تسرب المياه إلى مركبهم بالقرب من سواحل مدينة عين تموشنت غرب الجزائر.وذكر بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، أن مصالح خفر السواحل تلقت نداء استغاثة من المهاجرين قبل غرق مركبهم، موضحاَ أن المهاجرين كانوا يعتزمون بلوغ السواحل الإيطالية.

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