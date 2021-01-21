وزير الخارجية الأردني يجري اتصالاً هاتفياً مع نظيره العراقي

أجرى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم اتصالاً هاتفياً مع نظيره العراقي فؤاد حسين. وتم خلال الاتصال، التأكيد على استمرار تنسيق الجهود وتعميق التعاون في الحرب المشتركة على الإرهاب. وأكد الصفدي دعم بلاده المطلق لجهود الحكومة العراقية لحماية أمن العراق واستقراره.

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