مصدر ينفي تكليف وزير الداخلية بتسيير أعمال الحكومة خلفا للثني

نفى مصدر لـRT ما تناقلته وسائل إعلام ليبية اليوم الاثنين عن تكليف وزير الداخلية الليبي إبراهيم بو شناف بتسيير أعمال الحكومة خلفا لعبد الله الثني.

وقال المصدر، إن "الخبر عار تمام عن الصحة".

وكانت وسائل إعلام ليبية أفادت اليوم، بتكليف وزير الداخلية الليبي إبراهيم بو شناف برئاسة الوزراء، عقب تقديم حكومة عبد الله الثني، أمس الأحد استقالتها.

وأشار الثني في خطاب الاستقالة الذي قدمه لرئيس البرلمان عقيلة صالح، إلى أن "الحكومة تقدم استقالتها على خلفية مطالبات بتوفير حياة كريمة للمواطنين في شرق ليبيا".

ولم تصدر أي بيانات عن البرلمان الليبي تفيد بقبول الاستقالة من عدمه.

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