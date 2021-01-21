وزير الخارجية الإماراتي يبحث مع نظيره الفرنسي علاقات البلدين

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في القصر الرئاسي بباريس، مع وزير خارجية فرنسا جون إيف لودريان والمستشار الدبلوماسي لرئيس جمهورية فرنسا إيمانويل بون، كلاً على حده، العلاقات الثنائية بين البلدين في إطار الشراكة الاستراتيجية الإماراتية الفرنسية بالإضافة إلى سبل دفع آفاق التعاون المشترك في المجالات كافة.وتناول اللقاءان عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر حول تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وسبل دفع عملية السلام بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة.

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