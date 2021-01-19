القوات التركية تقصف بالمدفعية الثقيلة ريف حلب الشمالي

قصفت القوات التركية، اليوم الثلاثاء، بالمدفعية قريتين ضمن مناطق انتشار القوات الكردية في ريف حلب الشمالي. وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القوات التركية المتمركزة في مناطق درع الفرات قصفت بالقذائف المدفعية قريتي مرعناز والعلقمية التابعتين لناحية شرا، ضمن مناطق انتشار القوات الكردية بريف حلب الشمالي.

وأشار المرصد السوري إلى أنه رصد، في 13 يناير الجاري، قصفًا مدفعيًا نفذته القوات التركية المتمركزة في قاعدة البحوث بريف حلب الشمالي، على محاور قرية مرعناز وأطراف بلدة تل رفعت، تزامنًا مع اشتباكات بين القوات الكردية من جهة، والفصائل الموالية لتركيا من جهة أخرى، إثر محاولة تسلل الأخيرة على مواقع القوات الكردية في قريتي عين دقنة ومرعناز بالريف الشمالي لمحافظة حلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

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