رئيس مجلس الوزراء الكويتي يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الأردني

تلقى سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي اليوم، اتصالاً هاتفياً من نظيره الأردني بشر هاني الخصاونة . وهنأ الخصاونة خلال الاتصال الشيخ صباح بمناسبة صدور الأمر الأميري بتعيينه رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، كما بحث معه سبل تعزيز التعاون ومناقشة أهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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