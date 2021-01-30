حاكم دبي يلتقي برئيس الاتحاد البرلماني الدولي

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي اليوم برئيس الاتحاد البرلماني الدولي دوارتي باشيكو الذي يزور الإمارات حالياً. وبحثا خلال اللقاء عددا من القضايا البرلمانية الإقليمية والدولية ودور البرلمانات والمجالس الوطنية في تقريب المسافات بين الدول والشعوب ونشر وتعزيز لغة الحوار.

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