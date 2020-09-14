رسالة شكر من السودان إلى 14 دولة

ثمن وزير الشؤون الدينية والأوقاف السوداني، نصر الدين مفرح، ترحيب الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول بما يشهده السودان من تطور في مجال حقوق الإنسان والحريات الأساسية. الخرطوم - سبوتنيك. وقد رحبت 14 دولة، في بيان مشترك، بالإصلاحات القانونية التي أجرتها الحكومة الانتقالية في السودان خلال الفترة الماضية، والتي أدت إلى اتساع مساحة الحريات الدينية. رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، السودان 2020 حمدوك: لبينا كل الشروط لإزالة السودان من قائمة الإرهاب

وقال الوزير مفرح، في بيان صحفي صدر عن مجلس الوزراء السوداني: "بيان مشترك صدر عن مجموعة كبيرة من الدول حول العالم، للترحيب بالتطور الكبير الذي تشهده البلاد في مجال حقوق الإنسان والحريات لا سيما الدينية". وأضاف "هذا الموقف المشترك بين عدد من الدول المؤثرة في المشهد العالمي يعد شهادة بأن البلاد

تسير في طريق تحقيق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة (التي أطاحت بنظام الرئيس السابق عمر البشير) التي كانت شعاراتها حرية وسلام وعدالة والتي تمثل شهادة تلامس جميع هذه الشعارات". ورحبت حكومات أستراليا وكندا وتشيلي والدنمارك وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والنرويج وبولندا وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، في بيان مشترك، بعملية الانتقال الديمقراطي والإصلاحات التي تقوم بها الحكومة الحكومة الانتقالية، وبجهود القيادة المدنية لاجل تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية في إطار عملية الإصلاح والمصالحة الوطنية. كان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان قد وقع، في تموز/يوليو الماضي، على 4 قوانين شملت قانون مفوضية إصلاح المنظومة الحقوقية والعدلية لسنة 2020 وهو قانون معني بقيادة وبناء أساس عملية إصلاح وتطوير المنظومة الحقوقية والعدلية، ويعنى بحقوق الإنسان وحرياته كإنصاف المرأة والطفل عبر إلغاء عدد من المواد المتفرقة في بعض القوانين التي تحط من قدر وكرامة المرأة.



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