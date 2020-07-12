الرئيس المصري يؤكد أن أى مواطن يقدم على شقة يحصل عليها

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن أي مواطن سيتقدم للحصول على شقة سيحصل عليها، وأضاف السيسي، خلال احتفالية افتتاح المرحلة الثالثة من الاسمرات، موجها كلامه للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء: "كل مواطن هيطلب شقة هندهاله، بس كمان المواطن لازم يكون جاهز معنا، هنحاول نيسر طريقة السداد وهنسعدك على قد ما نقدر".وتابع الرئيس: "بنحاول ننفذ كل شئ يليق بالمصريين، اللي بيعيش في المناطق دي ابني وبنتي وأهلي، وهعمل أفضل حاجة".

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